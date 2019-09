Heist bouwt aan Vrede komt met 11de avond voor vrede en Italiaanse musical Antoon Verbeeck

13 september 2019

In de schouwburg van Cultuurcentrum Zwaneberg vindt op 20 september de elfde editie van de Avond voor Vrede plaats. Dit jaar voegt Heist bouwt aan Vrede sprekers toe aan het programma. Journalist Peter Verlinden en zijn vrouw Marie, overlevende van de genocide in Rwanda, hebben het over hun boek ‘Overleven met de dood’. Burgervader van Heist-op-den-Berg en psycholoog Luc Vleugels zal het dan weer hebben over ‘Liefde als human drive’. Twee dagen later kan je in de blauwe zaal van Zwaneberg de musical ‘Fable Maniacs’ van de Italiaanse universiteit uit Boscoreale bijwonen, een dans- en zangspektakel dat de clichés in sprookjes en Disney-films ontmaskert. Meer info en tickets via www.zwaneberg.be