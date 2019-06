Hardleerse vandaal (36) besmeurt agenten met uitwerpselen: parket vraagt internering Tim Van der Zeypen

17 juni 2019

15u25 0 Heist-Op-Den-Berg Het parket in Mechelen heeft maandag ochtend de internering gevraagd van Jeroen D.W. uit Heist-op-den-Berg. De 36-jarige man stond onder meer terecht voor vandalisme en weerspannigheid tegenover de politie maar ook voor brandstichting en diefstallen.

Drie jaar lang pleegde de dertiger tal van feiten. Vaak werd de politie geviseerd. Zo werden op de parking van de politiezone Heist-op-den-Berg de autobanden van zeventien voertuigen platgelaten door de 36-jarige. Verder zette hij ook het cellencomplex van het politiekantoor in rep en roer en besmeurde hij zelfs enkele agenten met uitwerpselen. “De agenten werden toen opgeroepen om steun te komen bieden in de psychiatrische instelling in Duffel”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy op zitting.

Brandstichting

Naast weerspannigheid en vandalisme tegenover de politie, moest de 36-jarige zich ook komen verantwoorden voor brandstichting. In 2015 stak hij onder meer een stacaravan in brand en probeerde hij ook nog papier en karton in brand te steken in de buurt van enkele wagens. Diezelfde nacht nog werd hij door de politie herkend en aangehouden. Volgens de man ging het enkel om een ‘buitenvuurtje’.

Diefstallen

Tot slot prijkten er enkele diefstallen op zijn palmares. Na een overnachting in een hotel ging hij ervandoor met een tv-toestel. In een psychiatrische instelling stal hij de akoestische gitaar van een andere patiënt én een elektronische gitaar van een therapeut. “In het stadhuis ging hij dan weer vandoor met een hele stapel aanvraagformulieren voor rijbewijzen en identiteitsdocumenten”, besloot het parket. “In Lier stal hij verdorven goederen uit de afvalcontainers en deelde die uit aan kinderen op de wekelijkse markt in Heist-op-den-Berg.”

“Anarchistische feiten”

De raadsman van de 36-jarige D.W. vroeg aan de rechtbank om niet in te gaan op de internering. Op een feit na (de intentie om een fiets te gooien naar de medewerker van het CC in Heist-op-den-Berg, red.) werden de feiten niet betwist. “Hij nooit de intentie gehad om mensen of de agenten te verwonden”, reageerde zijn advocaat op zitting. “Het gaat hier ook niet om hele zware feiten maar eerder om kleine anarchistische feiten.”

De raadsman vroeg tot slot een straf met uitstel: “Hij is nu opnieuw opgenomen in een instelling. Een van de opgelegde voorwaarden kan het verder zetten zijn van behandeling in die instelling.”

Een vonnis volgt begin september.