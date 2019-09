Handelszaken en café uit Bergstraat organiseren eerste ‘Hest!Skate!Fest!’ Antoon Verbeeck

27 september 2019

15u07 1 Heist-Op-Den-Berg Dragon Skate Shop, Toekan Records, Nóu Concept Store en café De Oude Ketel bundelen de krachten voor de eerste editie van Hest!Skate!Fest!. Op zaterdag 12 oktober palmen de vier zaken uit de Bergstraat het skatepark van Hallaar in voor een skate initiatie en wedstrijden.

“We merken dat het nieuwe skatepark in Hallaar erg in trek is bij jong en oud. Het lijkt ons een leuke plaats om samen iets op poten te zetten”, leggen initiatiefnemers Kristof Meeus van Toekan Records en Marc Van Rompay van Dragon Skate Shop uit. “Uiteraard staat skaten die dag centraal. Om 9 uur start Hest!Skate!Fest! met een initiatie voor beginners van alle leeftijden. Een uurtje later worden er tips gegeven aan ervaren skaters. Voor deze initiatie rekenen we op skateleerkracht Kor Severijns. Helmen en skateboards zijn voorzien.”

Om 13 uur start de contest, waar een professionele jury op zoek gaat naar de beste skater en trick. Er zijn drie categorieën: tot 16 jaar, 16+ en 30+. Deelnemen is gratis en als deelnemer ben je zeker van een prijs. “Dragon Skateshop neemt decks, wieltjes en ander skate materiaal mee en Toekan Records zorgt voor de muziek. Voor een nieuwe outfit kan je dan weer terecht bij de stand van Nóu Concept Store”, klinkt het. “Uit respect voor de buren en het woonzorghuis Ten Kerselaere, dat op een boogscheut van het skatepark ligt, zullen we het evenement niet te lang laten duren. Rond 19 uur verhuizen we voor de afterparty naar De Oude Ketel.” Inschrijven voor de initiatie en de skate contest kan via het mailadres skatefest@dragonskateshop.com.

Meer info over het evenement via deze link