Handelaars Bergstraat openen opnieuw hun zaak na verplichte sluiting: “Niet echt drukker dan anders” Antoon Verbeeck

11 mei 2020

16u34 1 Heist-Op-Den-Berg In de Heistse Bergstraat ontwaakten vandaag heel wat handelszaken uit hun quarantaineslaap. Nadarhekken en bewegwijzering wezen de klanten, die niet in groten getale aanwezig waren, op de nieuwe regels in de straat. In de winkels was het aan de handelaars om maatregelen op te leggen.

Om 9 uur waren de eerste klanten al op post en paradeerden de eerste agenten in burger door de Bergstraat. De wachtrijen die de vorige dagen op de stoep voor Moda Stoffen en Veritas stonden, leken nu verhuisd te zijn naar de providershops van Proximus en Orange, waar voornamelijk ouderen plaatsnamen in de rij. Een overrompeling werd het uiteindelijk niet in de Bergstraat. “Als je vergelijkt met een maandag in mei 2019 dan is het nu wel een stuk drukker. Maar tot wachtrijen is het hier nog niet gekomen. Ik verwacht ook eerlijk gezegd niet dat die hier in de komende weken zullen zijn”, vertelt Gino Tielens, verantwoordelijke van de Hema in Heist. “In principe mogen er hier 50 klanten binnen, maar we hebben dat aantal nog verlaagd. Elke klant wordt verplicht om een winkelmandje te nemen. Zo kunnen we de tel bijhouden.”

Respect voor maatregelen

“Klanten worden verplicht hun handen te ontsmetten en we laten hier in totaal 20 mensen binnen. Je merkt wel dat de klanten zelf rekening houden met de 1,5 meter afstand. Het is fijn dat we ze er zelf niet op moeten wijzen”, reageert Marc Van Rompay. In zijn speelgoedzaak Elfjes & Draken en Dragon Skate Shop was het iets drukker dan op een maandag voor de uitbraak van het coronavirus. “De laatste weken hebben we volop ingezet op onze online service en brachten we bestellingen rond. Klanten krijgen nu opnieuw de keuze om hun online bestelling in de winkel op te halen, en daar wordt zeker gebruik van gemaakt.”

Mondmaskers

“Deze voormiddag hebben we tachtig zelfgemaakte mondmaskers verkocht. Daar zijn we toch een beetje zelf van geschrokken, ook al verkochten we er al heel wat online. Voor de rest valt de drukte goed mee tot nu toe. Ik hoop dat het zo blijft en het hier geen overrompeling wordt. Het is op deze manier aangenaam om te werken en de klanten zelf respecteren ook de maatregelen die hier gelden. Ondertussen blijven we nog wel steeds de online kaart trekken”, klinkt het bij Caro van der Kuylen van kledingzaak Noémie.

Spookwandelaar

“De mensen lijken zich netjes aan de regels te houden. Af en toe zie je wel eens een spookwandelaar voor de deur komen, die nog niet goed beseft dat het hier enkelrichting is. De nieuwe tijdelijke parkeerstrook lijkt me ook een succes te zijn”, zegt Carla Goyvaerts van kinderkledingzaak Bizzar. “Vandaag had ik zeker niet mijn handen vol met de klanten. Deze maand is sowieso voor mijn zaak al geen topmaand. Van mij mag het hier gerust wat drukker worden.”