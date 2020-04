Gusta (91) en Fil (93) vieren 70ste huwelijksverjaardag noodgedwongen in hun kot: “Uitnodigingen waren al verstuurd” Antoon Verbeeck

22 april 2020

14u03 1 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg hebben Fil Vermeulen (93) en Gusta Van Eynde (91), twee trouwe lezers van deze krant, woensdag hun 70ste huwelijksverjaardag gevierd. Komende zaterdag stond een groot feest gepland in de parochiezaal, maar het coronavirus stak daar een stokje voor.

“De zaal was geboekt en de uitnodigingen voor familie, vrienden en buren waren nog maar net gepost of het coronavirus maakte zijn intrede in ons land. Mijn grootouders gaven nog voor de maatregelen van kracht waren al aan om misschien toch geen feest te organiseren. Het is jammer, maar er zijn nu belangrijkere zaken”, vertelt kleindochter Lisa, die vlak naast haar grootouders woont.

“We hebben nu voor een klein quarantainefeestje gezorgd, met taart en de nodige versieringen aan hun woonst. Online ontvangen ze felicitaties van de andere familieleden”, klinkt het.

Fil en Gusta, die officieel Johannes en Maria heten, leerden elkaar destijds kennen op het plaatselijke kermisbal. Het koppel heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.