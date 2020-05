Grote cannabisplantage met 2.500 planten aangetroffen in afgelegen woning POLITIE ARRESTEERT TWEE VERDACHTEN Tim Van Der Zeypen

27 mei 2020

16u50 0 Heist-Op-Den-Berg De recherche van de lokale politiezone Heist heeft in de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-Goor een grote cannabisplantage ontdekt. Er werden maar liefst 2.500 planten aangetroffen. De politie kon ook twee verdachten arresteren. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter.

Het onderzoek startte een tweetal maanden geleden. Via politionele informatie waren er langer vermoedens dat er zich in een woning op het kruispunt van de Pastoor Mellaertsstraat met de Lammeneelstraat een cannabisplantage bevond. Woensdagvoormiddag viel de recherche samen met enkele politie-inspecteurs de afgelegen woning binnen.

In pand zelf werd er door de politie uiteindelijk een cannabisplantage van zeer grote omvang aangetroffen. Zo werden er maar liefst 2.500 cannabisplanten aangetroffen. Naar verluidt was de plantage bijzonder professioneel opgebouwd. Niet enkel werd de elektriciteit voor de meter afgetapt, binnenin was de kweekruimte goed geïsoleerd en was ze voorzien van de afzuiginstallaties.

Albanezen

Tijdens de huiszoeking werden er ook twee mannen aangetroffen. “Eén verdachte kon meteen worden gearresteerd”, zegt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. “De andere ging op de vlucht maar kon snel worden opgepakt door een interventieploeg.” Beide mannen werden gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor in Heist-op-den-Berg. “Het gaat om twee twintigers uit Albanië”, aldus politiewoordvoerster Bastiaens.

De twee zullen nu worden verhoord en vervolgens ter beschikking worden gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Vermoedelijk zullen zij morgen voor de onderzoeksrechter in Mechelen moeten verschijnen. Na de vondst van de cannabisplantage werd de Civiele Berscherming verwittigd. Zij kwamen in de loop van woensdag ter plaatse om de cannabisplantage af te breken de drugs te vernietigen.

“Niet verwacht”

In de buurt reageren ze geschrokken op de vondst van de plantage. Volgens hen werd het pand vroeger gebruikt door een gevechtssportclub maar stond het nu al een tijdje leeg. “Er was wel wat beweging maar dat er zich zo’n omvangrijke cannabisplantage zou bevinden, had ik niet verwacht”, klinkt het. “Al leent het pand er zich misschien wel naar. Het is omringd door groen en de ingang ligt in een doodlopend straatje. Vanop straat zie je dus niet veel. ”

Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet door de recherche van de lokale politiezone Heist-op-den-Berg.