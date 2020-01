Grootmeesters van de krijgskunsten trainen in De Sporthal met internationaal publiek: “Ze willen perse mosselen eten” Antoon Verbeeck

16 januari 2020

15u06 0 Heist-Op-Den-Berg Vier grootmeesters van de krijgskunsten ruilen de komende dagen het Japans eiland Okinawa in voor een verblijf in onze contreien. Op zondag komen ze, op uitnodiging van de Heistse Shaolin Dojo, in De Sporthal van Heist-op-den-Berg een seminarie geven voor een internationaal publiek. Ook een bezoek aan de provinciegouverneur en de minister van Sport staan op de agenda.

Sensei van Shaolin Dojo Mario Michiels noemt de komst van de vier grootmeesters Isao Yagi (58 jaar), Takehiro Gaja (78), Masanari Kikugawa (73) en Giyu Gibo (81) uitzonderlijk. “De vier grootmeesters zullen op zondag in de grote hal van De Sporthal een seminarie geven aan 200 leerlingen. En die komen van ver. Want naast Belgen krijgen we twee Argentijnen over de vloer en verder nog Britten, Nederlanders, Litouwers, Finnen, Hongaren,.... vergis je niet, voor beoefenaars is het al uniek om een training met één grootmeesters bij te wonen, laat staan met vier. Het is een hele eer om op dezelfde mat te mogen staan met deze heren. Deze gratis sessie, die zowel voor beginners als ervaren rotten uit verschillende vechtsporten wordt georganiseerd, is dan ook uitverkocht.”

Mosselen en stoofvlees

De grootmeester kwamen op woensdagavond met een delegatie uit Okinawa aan in Brussel, waar ze in een hotel zullen verblijven. De komende dagen trekken ze onder andere langs minister van Sport Ben Weyts en provinciegouverneur Cathy Berx. Op zaterdag geven ze eerst nog een seminarie in Leuven, vooraleer ze op zondag in Heist hun kunnen tonen. “Eten en drinken is niet onbelangrijk tijdens hun verblijf. Ze schenken daarbij heel veel aandacht aan het lokaal gegeven. Zo ging ik enkele jaren geleden met een grootmeester naar de lokale supermarkt om bier te kopen. In Okinawa is het nu eenmaal de gewoonte dat je na een vakantie lekkernijen mee naar huis neemt. De grootmeester vroeg me specifiek welke bieren uit de regio kwamen. Zo liet die Kriek en Brugse Zot staan en koos die voor Serafijn uit Itegem en Tongerlo. Ze gaven op voorhand ook aan dat ze op woensdagavond, niet lang na hun aankomst, perse mosselen met friet willen eten. Vandaag staat dan weer stoofvlees op zijn Vlaams op het menu.”

Olympische sport

Dat het viertal Heist-op-den-Berg heeft uitgekozen als bestemming is geen toeval. “Ikzelf, mijn broer Chris en Hubert Laenen zijn al verschillende keren naar Okinawa getrokken, onder andere om ons concept uit te leggen. Op termijn willen we een combinatie brengen van sport en cultuur. Muziek en dans zijn een onderdeel van krijgskunst en dat willen we wat meer onder de aandacht brengen. De overheid in Okinawa was gecharmeerd door dat idee. Het speelt ook mee dat Hubert als vertegenwoordiger van Europa voor een bepaalde tak van krijgskunst een bekend gezicht is op het eiland”, vertelt Mario. “De prefectuur van Okinawa betaalt alle kosten van het bezoek, zélfs het drukwerk voor de promotie van het seminarie. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat karate deze zomer zijn intrede maakt als Olympische sport en men dat wil ondersteunen, maar ook omdat het toerisme, en dan voornamelijk het karate-toerisme, aan het opkomen is in Okinawa. Waar vroeger heel wat grootmeesters in gesloten kring trainden, durven ze nu al eens open te staan voor een open trainingssessie. De economie heeft er alleen maar baat bij.”

Vredelievend

“Niet alleen voor de deelnemers is zondag een speciale dag. Zelfs als je geen achtergrond hebt in een vechtsport, zal het hoe dan ook de moeite zijn om eens een kijkje te komen nemen. Je zal vier meesters aan het werk zien die de absolute top zijn in de krijgskunst en heel veel uitstraling hebben. Hoewel het om vechtsport gaat, zijn het de meest vredelievende en vriendelijkste mensen.”