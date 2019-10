Gratis ontbijt voor leden van jeugdbewegingen Antoon Verbeeck

15 oktober 2019



Team Sport en Jeugd en de jeugdraad voorzien vrijdag op de Dag van de Jeugdbeweging een gratis ontbijt. Alle leden en (oud-)leiding in jeugdbewegingskledij kunnen vanaf 7.30 uur komen ontbijten onderaan de berg op de parking in de Heilig Hartstraat. In verschillende deelgemeenten deelt de plaatselijke jeugdbeweging ook een ontbijt uit aan de lagere school. Vanaf 12 uur is iedereen in uniform welkom op de berghelling om te picknicken en te smullen van gratis soep en hotdogs. Dj Lenny zorgt voor de gezellige sfeer. “Team Sport en Jeugd en de Jeugdraad bieden trouwens tijdens deze Dag van de Jeugdbeweging zoveel mogelijk lokale of fairtradeproducten aan! Zo komt de verse melk van de Langveldhoeve en wordt er choco, speculaaspasta, koffie en cacaopoeder gekocht in de Wereldwinkel”, klinkt het bij het lokaal bestuur.