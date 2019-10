Grammywinnaar Mingus Big Band speelt alleen in Heist tijdens Europese tour door Benelux Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

09u39 0 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg verwelkomt op 30 oktober de Grammywinnende Mingus Big Band. Hun optreden in Heist-op-den-Berg is het enige in de Benelux tijdens de Europese tour van het Amerikaans collectief. Verschillende leden hebben dan ook een band met Heist-op-den-Berg, dankzij de overleden jazzkenner en oprichter van de Hnita Jazz Club Juul Anthonissen.

“Dat ze niet kiezen voor pakweg Antwerpen, Brussel of Gent, maar wel voor het ‘bescheiden’ Heist-op-den-Berg, is behoorlijk uniek. En dat is niet zomaar. In 1975 wist Juul Anthonissen jazzlegende Charles Mingus voor een concert naar de Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg te halen. Ook de huidige Mingus Big Band heeft een aparte band met Heist-op-den-Berg. Van de veertienkoppige big band zijn er maar liefst acht muzikanten die Juul persoonlijk hebben gekend, en evenveel die al in de Hnita Jazz Club hebben opgetreden. De herinnering aan de inmiddels overleden Juul ligt hen na aan het hart”, aldus Bert Blommen van CC Zwaneberg.

Expo

Het concert wordt er één in het kader van ‘Remembering Juul’, de jaarlijkse hommage van Cultuurcentrum Zwaneberg aan Anthonissen. “Speciaal voor de gelegenheid zal er de avond zelf ook een kleine expositie zijn met stukken en documenten over Charles Mingus uit de collectie van Juul. Op 16 oktober maakt Joris Preckler (Klara) met een thema-avond iedereen wegwijs in het oeuvre van Mingus. Het optreden van de Mingus Big Band wordt aangeboden door Cultuurcentrum Zwaneberg in samenwerking met Hnita Jazz Club”, klinkt het nog. Tickets kosten 30,5 euro en zijn verkrijgbaar via Zwaneberg.