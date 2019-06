GO! Atheneum organiseert verwenweek voor Rode Neuzen Dag Antoon Verbeeck

20 juni 2019

09u23 0

In Heist-op-den-Berg is GO! Atheneum Heist één van de scholen die volgend schooljaar deelnemen aan Rode Neuzen Dag. Vorig jaar opende de richting verzorging een strijkatelier voor het goede doel. De nieuwe Rode Neuzen Dag-actie zal er een stuk anders uitzien. “Wij gaan ons focussen op een Rode Neuzen Week, waarin we zowel vakoverstijgend, als richtingoverstijgend en campusoverschrijdend te werk zullen gaan. We willen onze leerlingen laten samenwerken om er een verwenweek van te maken; kleine hapjes verzorgen tijdens een verwendag voor familie, vrienden, leerkrachten, een walking diner,...”, zegt leerkracht Veerle Van Hemelen. “Omdat wij de leerlingen zeer hard willen ondersteunen naar hun welbevinden toe, vinden wij Rode Neuzen Dag een geweldig initiatief. Wij leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met de ‘rugzak’ die enkele van onze leerlingen dragen. Het is daarom zeer frustrerend dat je weinig kan doen, buiten een goed vertrouwend gesprek. We zouden daarom binnen de school meer willen doen, om net deze leerlingen een veiligere en rustgevende schoolomgeving te bieden. Vandaar onze deelname.”