Gloednieuwe camperparking langs Lostraat kan eindelijk open: “Een extra stap in ons toeristische beleid”





Antoon Verbeeck

10 juni 2020

10u28 0 Heist-Op-Den-Berg In Heist-op-den-Berg is de gloednieuwe camperparking aan het nieuwe zwembad De Lo in de Lostraat klaar voor gebruik. Er kwamen vijf ruime plaatsen met zicht op groen.

Gebruikers vinden aan hun parking een oplaadpunt voor fietsen, een chemisch toilet, een afvalcontainer en een plekje om hun water bij te vullen en afvalwater te lozen. “Campers mogen er gratis staan. De parkeerduur is maximaal 48 uren. Er is ook een reglement ter plaatse dat duidelijk aangeeft wat mag en wat niet”, deelt schepen van Toerisme Kathleen Vantyghem (N-VA) mee. “Het campertoerisme zit al enige tijd in de lift. De coronacrisis heeft nog meer mensen doen beslissen om hun vakantie toch wat dichter bij huis te zoeken. Met deze camperparking speelt onze gemeente daarop in en wordt een extra stap gezet in het toeristische beleid.” Samen met de opening van het nieuwe sportcomplex De Lo zou op 13 maart ook de camperlocatie beschikbaar gesteld worden. Door de coronacrisis werden zowel de opening van het complex als de camperparking uitgesteld.