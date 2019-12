Gin die libido stimuleert is nieuwste streekproduct van Heist Antoon Verbeeck

04 december 2019

10u04 2 Heist-Op-Den-Berg De horecazaken brasserie De Verwant en café ‘t Groen Hofke uit Wiekevorst staan samen aan de wieg van het nieuwste streekproduct van Heist-op-den-Berg: The Silky Swan Gin. Zaakvoerders Tijs Warpy, Nick Vervoort (beiden De Verwant) en Patrick Vermeulen (‘t Groen Hofke) brengen met de gin een eerbetoon aan de Heistse zwaan én willen het libido stimuleren.

“De inwoners van Heist-op-den-berg kregen destijds de koosnaam van ‘telaatkomers’ nadat deze naar verluidt veel te laat toegekomen waren op een belangrijke veldslag. Deze koosnaam was natuurlijk niet echt vleiend en vervelend voor de Heistenaren. Als teken om hun onschuld en zuiverheid te benadrukken plaatsten een maagdelijk witte zwaan in hun wapenschild. Maar was dit allemaal zo maagdelijk en onschuldig? Of waren deze mannen niet liever gewoon bij hun vrouw thuis om de liefde te bedrijven?”, klonk het bij de voorstelling van de gin. “Met de gin willen bij benadrukken dat Heistenaren liefdevolle, eerbiedige mensen zijn, met een heel groot hart, maar diep van binnen warm als vuur. Met deze insteek zijn we aan de slag gegaan om een lekkere gin samen te stellen en ingrediënten te zoeken die zowel bij de vrouw als de man de potentie stimuleert.” De gin werd nauwkeurig samengesteld met gekende en minder gekende afrodisiaca zoals gember, paradijszaad, ginseng en selder. Je kan de gin komen proeven bij De Verwant en ’t Groen Hofke in Wiekevorst. Aan de toog kan je ook flessen kopen om mee naar huis te nemen. Binnenkort ligt de gin, die werd opgenomen in het gamma van Proef Heist, in de rekken van verschillende Heistse handelszaken en drankhandelaars. Online bestellen kan nu al op www.silkyswangin.be.