Gezin van vijf verliest alles in brand, buurt en school starten grote inzamelactie: “Ook al kennen we die mensen niet, dit moeten we doen” Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

15u04 0 Heist-Op-Den-Berg Een gezin uit Schriek dat op vrijdagnamiddag werd getroffen door een zware woningbrand krijgt hulp uit verschillende hoeken. Zowel buren als een basisschool uit Putte zijn dit weekend een inzamelingsactie gestart. “Ik ken het getroffen gezin niet persoonlijk, maar dat hoeft ook niet. Dit wens je niemand toe”, aldus een gulle schenker.

De brand en bijbehorende rookwolk was groot, de ravage evenzeer. Op vrijdagnamiddag ontstond er brand achteraan een woonst in de Leo Kempenaersstraat, de hoofdstraat van Schriek. Gewonden vielen er niet, maar een gezin met drie kinderen zag wel haar hebben en houden in vlammen opgaan. Ook het naastgelegen eethuis Valentino’s moest het ontgelden. De zaak liep voornamelijk schade op in het keukengedeelte en zal tijdelijk gesloten zijn.

De bewoners van het huis kunnen niet meer terugkeren naar hun thuis en werden door het lokaal bestuur van Heist doorverwezen naar een B&B. Buren schieten nu ter hulp en zijn een inzamelingsactie gestart. “Achteraan de woonst waren ze aan het werken op het dak. Nadat de werkzaamheden waren afgelopen ontstond er vuur”, vertelt buurtbewoner Stefanie Dejonghe. “De buurvrouw en haar dochter konden gelukkig op tijd en ongedeerd hun woning verlaten.”

Oproep

“Omdat ze echt alles kwijt zijn, van persoonlijke spullen tot keukengerei en kleding, ben ik met een inzamelingsactie gestart. Op deze manier wil ik hen een hart onder de riem steken. Ik heb Facebook ingeschakeld om mijn oproep te verspreiden. Ondertussen zijn er toch al een stuk of zeven mensen hier iets komen afgeven. De buren hebben weet van mijn actie en ik heb ze eerst goedkeuring gevraagd. Wie nog iets heeft liggen, mag me via Facebook contacteren.” Een van de personen die dit weekend iets kwam doneren was Nathalie De Roye uit Itegem. Zij bracht op zaterdagmiddag een zak kledij naar Schriek. “Ik ken het getroffen gezin niet persoonlijk, maar dat hoeft ook niet. Dit wens je niemand toe. Toen ik te horen kreeg dat er een inzamelingsactie werd georganiseerd ben ik meteen enkele kledingstukken bij elkaar gaan zoeken. Hopelijk is het gezin er iets mee”, aldus Nathalie.

Oud-leerlingen

“Maandag zou er meer duidelijkheid zijn over een nieuwe stek voor de familie. De B&B is maar een tijdelijke oplossing. Vanaf dan gaan we met de inzamelingsactie ook huisraad in ontvangst nemen. Momenteel focussen we onze actie voornamelijk op kleding”, vertelt Stefanie. Ook in buurgemeente Putte zijn ze aan het inzamelen geslagen. Basisschool Alice Nahon leeft mee met het getroffen gezin en opende op zaterdag haar schoolrestaurant. “Het gaat om oud-leerlingen van onze school. Ze zijn alles kwijtgeraakt in deze brand en we willen er zijn voor hen. Kledij is in deze fase erg belangrijk. Alle steun is welkom. Deze mensen zullen er zeker blij mee zijn”, klinkt het daar.