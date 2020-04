Gestolen elektrische fiets van Heistse frituur is terecht Antoon Verbeeck

08 april 2020

De elektrische fiets van frituur Frithalte ‘t Leopoldje die op zondagavond werd gestolen is terecht. Zaakvoerder Yves Palmans kreeg een gouden tip binnen via Facebook. “Iemand die onze oproep op Facebook had zien passeren, stuurde me een berichtje. Er stond een elektrische fiets aan de lagere school in Itegem die verdacht veel op de gestolen fiets leek. Nadat ik een foto van de fiets in kwestie kreeg doorgestuurd, was er geen twijfel meer; het was de fiets die hier voor mijn deur werd gestolen”, aldus Palmans. De dader is momenteel nog spoorloos.