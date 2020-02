Geschiedenisauteur en gewezen directeur schaatsbaan René Patteet (86) overleden Antoon Verbeeck

17 februari 2020

20u09 0 Heist-Op-Den-Berg Auteur en gewezen directeur van de kunstijsbaan Die Swaene René Patteet is overleden. Patteet, een Goorenaar in hart en nieren, was er 86. Hij schreef diverse boeken over de geschiedenis van Heist-op-den-Berg, waaronder één over het Heists dialect, en ontving in 2010 de Heistse Cultuurprijs.

De gewezen leraar wiskunde en toegepaste wetenschappen aan het Sint-Lambertusinstituut in Heist was actief in het verenigingsleven, onder andere als lid van de heemkundige kring ‘Die Swane’ en het Davidsfonds. Daarnaast nam hij enkele jaren de rol van voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Alfons Heist-Goor op zich. Patteet overleed op zondag 16 februari in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Berlaar. Hij laat twee kinderen en vijf kleinkinderen achter. Komende vrijdag om 11 uur vindt de afscheidsplechtigheid plaats in zijn geliefde thuisdorp Heist-Goor.