Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) wil handgel en cheque voor Heistenaar Antoon Verbeeck

30 april 2020

09u31 0

Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof van oppositiepartij ETA+ wil dat de gemeente werk maakt van de bedeling van handgels of handschoenen. Van Hoof is ook voorstander van een ‘coronacheque’, waarmee inwoners aankopen kunnen doen bij lokale handelaars. “Aangezien de hygiëne van de handen belangrijk is, stel ik voor dat de gemeente meer aandacht zou besteden aan de mogelijke verspreiding aan haar inwoners van beschermende handgels en/of handschoenen, omdat deze niet altijd betaalbaar blijven voor de minst bedeelden onder ons. Om de lokale handelaars en zelfstandigen te steunen, is het ook interessant om, net als andere gemeenten, elke volwassen inwoner een cheque van 25 euro te bezorgen, welke alleen bij de lokale handelaars op het grondgebied van Heist-op-den-Berg kan uitgegeven worden”, klinkt het. Van Hoof gaf ook aan dat hij, net als in buurgemeente Putte, voorstander is voor een samenwerking met Think Pink voor de verspreiding van mondmaskers in Heist.