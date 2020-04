Gemeentebestuur van Heist applaudisseert voor personeel en bewoners woonzorgcentrum Berkenhof Antoon Verbeeck

17 april 2020

13u47 7 Heist-Op-Den-Berg Een delegatie van het schepencollege en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg kwam vrijdag applaudisseren aan woonzorgcentrum Berkenhof in de Jozef Weynsstraat. De beleidsmakers betuigden zo hun steun aan de personeelsleden en bewoners van het centrum.

Voor de gelegenheid daagden ze op in een witte tenue, de kleur van de zorg. “Het is fijn dat men het werk dat hier geleverd wordt apprecieert”, reageert directeur van Berkenhof Marleen Witvrouwen. “Momenteel is de situatie onder controle. We hebben voldoende beschermend materiaal en houden ons aan de maatregelen die van kracht zijn. Al onze personeelsleden, die momenteel met 115 zijn, zijn gemotiveerd en zetten elke dag hun beste beentje voor. De laatste weken hebben we heel wat lovende woorden van de families mogen ontvangen. Het geeft ons de kracht om verder door te zetten.”

Woonzorgcentrum Berkenhof telt 104 bedden.



