Gemeente zoekt Heistse vakantiefoto’s Antoon Verbeeck

02 juli 2019

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zoekt naar leuke vakantiebeelden uit Heist-op-den-Berg. Wie een foto van een vakantiemoment in de gemeente neemt, maakt kans op een Heistse geschenkcheque. “Ga je tijdens de zomervakantie naar een evenement dat georganiseerd wordt in groot-Heist? Plan je een leuke fiets- of wandeltocht door onze gemeente? Kom je genieten van een frisse pint op een terrasje? Neem dan zeker een foto en stuur die naar communicatie@heist-op-den-berg.be”, klinkt het. Alle foto’s verschijnen op de Facebook-pagina van de gemeente. De twee foto’s, eentje van juli en eentje van augustus, met de meeste likes gaan aan de haal met een Heistse geschenkcheque van 50 euro. De mooiste foto’s worden ook gepubliceerd in de Gemeentekrant.