Gemeente vraagt mening van inwoners over dienstverlening en komst administratief centrum Antoon Verbeeck

21 februari 2020

10u23 0

Het lokaal bestuur vraagt op 28 en 29 februari op het Cultuurplein naar de mening van de Heistenaar over de gemeentelijke dienstverlening en wat de wensen en ideeën zijn voor het nieuwe administratief centrum. Verder zullen er de komende weken op publieke plaatsen postkaarten liggen die de bezoeker kan invullen en opsturen naar het lokaal bestuur. “Al een drietal jaren geleden keurden de gemeente- en OCMW-raad de organisatiestructuur, de personeelsformatie van lokaal bestuur Heist-op-den-Berg het principe voor de ontwikkeling van één administratief centrum goed. De bouw van dat administratief centrum is een ambitieus project, dat een grote impact zal hebben op de organisatie maar ook op het centrum van Heist-op-den-Berg, de ruimere omgeving en alle bezoekers. Daarom werd in 2018 besloten om als eerste stap een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie ervan”, klinkt het bij het lokaal bestuur. Het is in het kader van deze strategie en studie dat de meningen van de inwoners worden verzameld. Voor het personeel van de organisatie start er ook een inspraaktraject. Een eerste stap daarin is dat ook zij hun mening, wensen, ideeën en suggesties kunnen neerschrijven op postkaarten.

Meer over Heist-op-den-Berg

politiek

werk

Cultuurplein

tewerkstelling