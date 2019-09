Gemeente trekt na 56 edities stekker uit concept van Heistse Landbouwdag Antoon Verbeeck

12 september 2019

17u35 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse Landbouwdag in Wiekevorst is komende zaterdag aan zijn laatste editie volgens het bestaande concept toe. Na 56 edities werkt het lokaal bestuur van Heist aan een nieuw concept, dat het mogelijk moet maken om in de toekomst nog prijskampen en landbouw- en plattelandsevenementen te organiseren in de gemeente.

Het lokaal bestuur, de betrokken teams en het organiser“We merken dat het in gelijkaardige landelijke organisaties moeilijker wordt om dieren naar prijskampen te krijgen. Ook de stamboeken signaleren dit. Ondanks hun, overigens erg gewaardeerde, inspanningen om bijvoorbeeld een nationale of provinciale prijskamp naar Heist te halen, wordt dit alsmaar moeilijker. De eisen die fokkers stellen voor deelname worden steeds uitgebreider, net als de attesten die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan dit soort van evenementen”, deelt het lokaal bestuur mee.

“Daarnaast stellen we sinds enkele edities vast dat de organisatie alsmaar meer inspanningen moet leveren om haar evenement aantrekkelijk te maken voor standhouders en bezoekers. Werken rond bepaalde thema’s en extra attracties zijn ook niet altijd gemakkelijk te vinden en te bekostigen. In overleg met het lokale bestuur, de betrokken teams en het organiserend comité werd dan ook besloten om de Landbouwdag in zijn huidige vorm stop te zetten. De editie 2019 zal de geschiedenis ingaan als de laatste Landbouwdag volgens het bestaande concept.”

“Heist-op-den-Berg is gekend als een echte plattelandsgemeente, waar land- en tuinbouw nog steeds hun plek hebben. Ze vormen dan ook een sterke troef binnen het maatschappelijke weefsel van onze gemeente”, reageert burgemeester Luc Vleugels (CD&V). “Als gemeente willen wij initiatieven die hetzelfde doel hebben als de Landbouwdag, namelijk het in de kijker zetten van de landbouw, ondersteunen en stimuleren. Samen met de landbouwadviesraad willen we deze initiatieven omzetten in een nieuw concept. Een uitrol is voorzien tegen het einde van dit jaar.”

De 56ste editie vindt zoals vanouds plaats aan de Heerweg in Wiekevorst. Vanaf 10 uur starten de veeprijskampen. Naast een hele reeks paardenrassen, pony’s, ezels, schapen, heeft ook rundvee en kleinvee een plaats op het evenement. Verder zijn er doorlopend shows en demonstraties van verschillende diersoorten. Het plattelandsterras laat je proeven van de hoeve- en streekproducten van Heist en verscheidene standhouders pakken dit jaar uit met demo’s. Om 13.30 uur brengt Charlotte Leysen, bekend van Ketnet, een bezoekje aan de Landbouwdag. Fans kunnen samen met de presentatrice op de foto.