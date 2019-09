Gemeente telt 75.000 euro neer voor opwaardering Hof Van Riemen Antoon Verbeeck

13 september 2019

09u33 0 Heist-Op-Den-Berg De heropening van Hof Van Riemen kostte het lokaal bestuur 75.000 euro. Vorig week ging het oudste burgerlijke gebouw van de gemeente open met een nieuwe uitbater, die er een feestzaal, restaurant en vergaderruimtes zal uitbaten.

Oppositielid Jan Baestaens (ETA+) stelde tijdens de laatste gemeenteraad de vraag hoeveel de gemeente aan de renovatiewerken van het gebouw heeft uitgegeven. “De trap was beschadigd en onveilig, de toegangspoort moest onder handen genomen worden, er moesten buitenschilderwerken gebeuren en het gebouw had ook een vochtprobleem in de kelder. Die zaken moesten we als huurder op ons nemen. In totaal heeft ons dat 75.000 euro gekost. De andere inrichtingswerken werden door de concessionaris betaald”, sprak schepen van Patrimonium Patrick Feyaerts (Open VLD). De nieuwe huurprijs van gebouw bedraagt zo’n 3.700 euro per maand. Het lokaal bestuur liep na het faillissement van de vorige concessionaris acht maanden huurgeld mis, goed voor een som van 28.252 euro.