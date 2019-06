Gemeente onderzoekt aanleg bufferbekken om wateroverlast te voorkomen Antoon Verbeeck

26 juni 2019

15u44 0 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg buigt zich over het wateroverlastprobleem in het dorp van deelgemeente Hallaar. Een bufferbekken onder de parking aan de Molenstraat is een van de mogelijkheden.

Er zijn nog zekerheden in het leven: wanneer de hemelsluizen openstaan, staat Hallaar-dorp onder water. Enkele weken geleden was het weer van dat: een dorpskom vol water en riooldeksels die omhoog die door het water naar omhoog worden geduwd. Oppositiepartij ETA+ wou op de gemeenteraad van dinsdagavond weten hoe het lokaal bestuur dit probleem, dat al enkele jaren aansleept, gaat aanpakken. Nog geen jaar plaatste ETA+ dezelfde vraag op de raadsagenda. “Onze vraag blijft hetzelfde: hoe gaat men de wateroverlast in het centrum van Hallaar aanpakken? Want bij het minste onweer is het nog altijd prijs. Wanneer gaat de gemeente daar nu daadwerkelijk iets aan doen?”, sprak Jan Baestaens (ETA+).

Scenario’s

“Enkele jaren geleden zijn we gestart met hemelwaterplannen. Pidpa heeft hiervoor het studiebureau IMDC gevraagd om een algemeen plan te maken voor onze gemeente. Dit plan hebben we vorige maand bekeken. Er is ook nog een specifieke opdracht gegeven aan het bureau Evolta voor een studieplan over Hallaar. Ook voor de Rashoevewijk in Heist-Goor hebben we een specifieke studie gedaan”, zegt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist). “Voor Hallaar is het zo dat er verschillende scenario’s zijn. Wat natuurlijk niets afdoet aan de ruimtelijke kenmerken van het dorp, namelijk de wegverharding en het feit dat Hallaar onderaan de berg ligt.”

De scenario’s die door Evolta naar voren werden geschoven, zijn er zowel op korte als lange termijn. “Op korte termijn, en dat betekent een realisatie binnen de vijf jaar, willen we bekijken of we een bufferbekken kunnen leggen onder de parking aan de Molenstraat. We willen ook bestuderen of de gemengde leiding van de Molenstraat via noodoverstort naar gemengde leiding van de Averegtenlaan kan gaan. Deze maatregelen op korte termijn worden nu met elkaar afgewogen.” Op iets langere termijn ziet het lokaal bestuur een mogelijke oplossing in de gemengde stelsels van de nieuwe projecten in de Averegtenlaan en een afwatering naar de grachten van diezelfde straat en de Boonmarkt.

Broekstraat

“Het probleem van de wateroverlast in Hallaar moet aangepakt worden daar waar het zich stelt: aan de riolering in de Broekstraat”, reageerde gemeenteraadslid Tim Teurfs (N-VA) tijdens de raad. “Bij de heraanleg van de riolering in de Broekstraat werden er nieuwe buizen gelegd, die kleiner waren dan de originele. Misschien moeten we voor de korte pijn gaan en de riolering in de Broekstraat opnieuw onder handen nemen.” In de Broekstraat zit er momenteel een gemengd rioleringsstelsel onder de grond. “Een gescheiden riolering is een mogelijkheid. De breedte van de buizen is dan minder een onderwerp van discussie”, aldus Geerts.