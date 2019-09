Gemeente moet som betalen voor schenking van gronden Antoon Verbeeck

11 september 2019

Drie gronden in Booischot en Pijpelheide, gronden die nu effectief al in gebruik zijn als openbaar domein maar nog private eigendom zijn, worden aan het lokaal bestuur geschonken. De eigenaar kwam te overlijden en zijn erfgenamen besloten de gronden weg te schenken aan de gemeente. “Aan die schenking hangt een voorwaarde. Als gemeente moeten we de administratie in orde maken en de kosten van de akte op ons nemen. Het gaat om 1.200 euro per grond, 3.600 euro in totaal”, sprak schepen van Openbare Werken Patrimonium Patrick Feyaerts (Open Vld) tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. De schenking van de drie gronden, waar wegen over lopen, kreeg de goedkeuring van de raad.