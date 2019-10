Gemeente lanceert website rond jazzcollectie van wijlen Juul Anthonissen Antoon Verbeeck

03 oktober 2019

10u32 2

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg heeft een website rond de jazzcollectie van Juul Anthonissen gelanceerd. Anthonissen was een muziekjournalist, jazzkenner en -verzamelaar. Hij stond ook aan de wieg van de Hnita Jazz Club in Heist-op-den-Berg. Op de website kan iedereen kennismaken met Juul, zijn collectie en meer dan 50 jaar Heists en Vlaams jazzverleden. “Sinds september 2015 beheert het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg de grote en heterogene jazzcollectie van wijlen Juul Anthonissen. Achter de schermen werd hard gewerkt aan de inventarisatie van de collectie. Een aantal stukken waren al te zien in tentoonstellingen. Om een breder publiek te bereiken, lanceert het lokale bestuur nu ook de website www.juulanthonissen.be. De website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt”, deelt het lokaal bestuur mee.