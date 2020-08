Gemeente en Heilig-Hartcollege hebben huurakkoord voor sportzaal: verenigingen zijn tijdens de avond en op woensdag welkom Redactie

27 augustus 2020

08u17 0 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg en het Heilig-Hartcollege hebben een akkoord over het gebruik van de sportaccommodatie van de school door verenigingen. Jaarlijks telt Heist-op-den-Berg 115.000 euro neer voor de deal.

In het verleden werd meermaals als ondersteunend alternatief het naschools ter beschikking stellen van de sportzalen van scholen op de agenda van het gemeentebestuur geplaatst. Het voorbije jaar werden hiervoor diepgaande onderhandelingen gevoerd met het Heilig-Hartcollege aan de Biekorfstraat, wat op 14 juli 2020 resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie jaar. Voormalig schepen van Sport en gewezen leerkracht van de school Eddy Gorris (N-VA) kwam met het nieuws naar buiten. “ Vanuit de gemeente zijn wij zeer tevreden met deze constructieve samenwerking met het Heilig-Hartcollege. Het voorbije jaar heb ik voor deze samenwerking geijverd, wat op zich niet evident was. Er kwamen heel wat juridische en financiële aspecten bij kijken, maar het eindresultaat mag er zijn. Mijn opvolger en huidig schepen van Sport Patrick Feyaerts verzilverde succesvol de overeenkomst tussen de gemeente en de school.”

Geen competitie

Sportverenigingen en sportclubs kunnen de komende jaren gebruikmaken van de sporthal. Deze huisvest vijf volleybalterreinen, zes kleedkamers en een danszaal. “De gemeente huurt de zaal elke weekdag van 18 tot 22 uur en op woensdag vanaf 14 uur. De zaal wordt op die uren toch niet gebruikt door de school. Competitiesport in de zaal is niet aan de orde”, aldus Feyaerts (Open Vld).