Gemeente denkt aan grondruil als oplossing voor Molenzonen Antoon Verbeeck

13 november 2019

15u24 5

Wordt de ruil van gronden een oplossing voor voetbalclub KFC Molenzonen Hallaar? Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg onderzoekt alvast die piste. De club heeft momenteel haar thuishaven aan ‘t Spek op een grond van het OCMW van Lier, dat binnen enkele jaren andere plannen heeft met het perceel. Op vraag van gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) gaf sportschepen Eddy Gorris (N-VA) een stand van zaken. “Een drietal weken geleden zijn we gaan praten in Lier. Daar hebben we, zonder ergens concreet te zijn, een grondruil voorgesteld. Zodra wij een officiële aanvraag doen bij Lier en daar positief op wordt gereageerd, gaan wij ons huiswerk doen. Het is alleszins een haalbare piste”, aldus Gorris.