Geldsom gestolen uit Leefschool Pluishoek Antoon Verbeeck

10 december 2019

18u49 2

De politie van Heist-op-den-Berg is een onderzoek gestart rond een inbraak in Leefschool Pluishoek in Heist-Goor. Het feit deed zich in het weekend voor. De dader ging aan de haal met een geldsom. “De dader of daders konden onze school betreden via een raam. Ze beschadigden ook twee deuren. Een geldsom werd meegenomen”, vertelt Daphne Van Rompaey, directeur van de school in de Pluishoekstraat. “We wachten het onderzoek af, maar zullen zeker maatregelen nemen om onze school beter te beveiligen.”