Geen wafelenbak? Dan verkoopt Schriekse fanfare keukenrollen: “Een product dat iedereen kan gebruiken” Antoon Verbeeck

25 september 2020

10u17 1 Heist-Op-Den-Berg Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht uit Schriek komt dit jaar niet met een wafelenbak op de proppen maar wel met de verkoop van keukenrollen. Met de verkoop wil de fanfare geld in het bakje krijgen, in een jaar dat vooral in het teken stond van afgelaste concerten en activiteiten. Op zondag nemen ze opnieuw hun instrumenten op voor een concert in hun thuisdorp.

“De jaarlijkse quiz en restaurantdag kon niet doorgaan en de traditionele biertent op Sint-Jan Kermis viel weg wegens geen kermis. Het voorziene themaconcert voor oktober werd ook al afgelast. Maar toch is onze fanfare niet blijven stil zitten”, deelt Carl Verelst mee. “Omdat we heel graag muziek spelen voor ons trouw publiek, hebben we ook daarvoor een oplossing gevonden. Volgende zondag, 27 september, spelen we van 14 tot 15 uur een leuk openluchtconcertje in de tuin van de pastorie, achter de kerk in Schriek. Iedereen is welkom. Alles wordt coronaproof georganiseerd.”

Rollen

“In plaats van onze klassieke wafeltjesverkoop hebben we dit jaar ook iets nieuw. We zochten naar een product dat iedereen kan gebruiken en kozen uiteindelijk voor keukenrollen. We bieden pakken met twee kwaliteitsvolle keukenrollen aan. Op die manier kan je de fanfare op een heel praktische manier ondersteunen. De rollen worden begin oktober op een veilige manier thuis geleverd.” Je plaatsje reserveren voor het gratis concert van zondag doe je via www.dewareeendracht.be. Een vrije gift doneren aan de vereniging is ter plaatse mogelijk. Bij slecht weer wordt het concert geannuleerd. Een pak keukenrollen heb je voor 4 euro, twee pakken voor 7 euro. De rollen kan je bestellen via de website van de fanfare, via 0476/99.56.65 of via overschrijving op BE35 0682 4298 6037.