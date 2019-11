Geen sneeuw, wel groot terras voor Winterbar Moose Antoon Verbeeck

19 november 2019

09u59 1 Heist-Op-Den-Berg Pop-up Winterbar Moose in Heist-op-den-Berg beleeft deze winter een jubileumeditie. Op donderdag opent de winterbar op het plein aan de berghelling voor het vijfde jaar op rij de deuren. Tot en met zondag 5 januari staan er verschillende activiteiten op het programma. Al zal je voor sneeuwpret andere oorden moeten gaan opzoeken.

“Exact vier jaar geleden waren we de eerste en enige winterbar uit deze regio. De enige zijn we al lang niet meer. Maar wel één van de enige waar iedereen welkom is. Zowel door jong als oud, overdag als ’s avonds wordt de sfeer en ambiance gesmaakt. Met succes hebben we vanaf dag één de focus gelegd op beleving en sfeer. Ook het gevoel van effectief in een houten chalet te zitten aan de voet van de berg, in één of ander skigebied, hebben we steeds kunnen bereiken”, vertelt initiatiefnemer Jan Moons.

Sneeuw

“De Bergop voorzien van sneeuw staat dit jaar niet op de planning. De laatste twee jaar zaten de weersomstandigheden niet mee, waardoor de sneeuwpret eerder beperkt bleef. Daarom willen we ons focussen op de andere activiteiten”, zegt Moons. “Dit jaar zijn er opnieuw enkele constructieve aanpassing aan de bar. De chalet is even groot als vorig jaar, maar een binnenmuur die plaats heeft gemaakt voor een tafel geeft ruimtelijk een heel ander beeld. We brengen ook een stukje Vredesplein, dat voor de winterbar ligt, op dezelfde hoogte als de bar. Extra tafels, parasols en terrasverwarmers maken het één groot geheel. Carterre zal ook dit jaar heel de site in het groen steken om nog meer in de sfeer te komen. En de oude skilift maakt plaats voor een nieuwe selfie-booth, waarbij elke week mooie prijzen te winnen zijn.” Elke vrijdag- en zaterdagavond wordt er in Moose gefeest en op maandag is er telkens een huiskamerconcert. Overdag kan je er genieten van warme dranken en tapas. De volledige activiteitenkalender vind je op www.winterbarmoose.be.