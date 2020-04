Geen Hestival in 2020: “Artiesten lagen al vast, maar verhuizen mee naar 2021" Antoon Verbeeck

16 april 2020

12u48 0 Heist-Op-Den-Berg Voor het eerst in zestien jaar zal er eind augustus geen Hestival plaatsvinden, het gratis zomerfestival op het Cultuurplein van Heist-op-den-Berg. De reden is alom bekend. De focus van de vzw achter het festival ligt nu op de editie van 2021.

“We begrijpen de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad volledig en staan hier ook voor de volle 100 procent achter. Samen met festivals als Rock Werchter en Pukkelpop zitten we in d​e Federatie voor Muziekfestivals in Vlaanderen, die in nauw contact staat met de bevoegde instanties en ons de laatste weken op de hoogte hield. De gezondheid van onze festivalbezoekers, vrijwilligers, artiesten en leveranciers is onze grootste prioriteit. Maar uitstel is geen afstel”, vertelt Katrien De Roover.

Belgisch

“De line-up lag al vast. Onze artiesten hebben nu allemaal bevestigd dat ze mee verplaatsen naar zaterdag 28 augustus 2021​. We waren enkele weken geleden van plan om de verschillende bands bekend te maken, maar toen sloeg het coronavirus toe. Een voordeel is dat de line-up nu nog één groot geheim is. We kunnen al wel verklappen dat het een line-up is met allemaal Belgische top bands.”

Concours

Naast de bekende namen zou ook een jong talent via muziekwedstrijd Hestival Concours een plaatsje op het podium krijgen. Eerder werd de finale van die wedstrijd uitgesteld. “Voor Hestival Concours hebben nog geen noodplan uitgewerkt. Misschien dat we de bands die het tot de finale schopte in 2021 opnieuw uitnodigen om het tegen elkaar op te nemen, in plaats van volgend jaar een nieuw concours te starten. Het is maar een denkpiste.”