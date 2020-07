Geen Heistse zondagmarkt tot september: nog wel maandagmarkt in augustus Antoon Verbeeck

29 juli 2020

10u37 2 Heist-Op-Den-Berg Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg annuleert tot en met 31 augustus alle publieke en private evenementen. Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg annuleert tot en met 31 augustus alle publieke en private evenementen. Eerder raakte al bekend dat wielerwedstrijd Heylen Vastgoed Heistse Pijl op zaterdag 1 augustus niet zal plaatsvinden , maar ook de zondagmarkt wordt tijdelijk opgedoekt. De maandagmarkt is een uitzondering op de regel.

“In het kader van de nieuwe federale maatregelen en de bijkomende maatregelen voor de provincie Antwerpen om de heropleving van het coronavirus af te remmen, besliste Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg op 28 juli om alle publieke en private evenementen af te gelasten tot en met 31 augustus. Dit betekent dat de wielerwedstrijd Heistse Pijl op 1 augustus niet zal plaatsvinden. De organisator krijgt de mogelijkheid om de koers naar een latere datum te verplaatsen. Ook de Heistse zondagsmarkt kan tot eind augustus niet doorgaan. Eerder werden ook alle kermissen op het grondgebied van Heist-op-den-Berg geannuleerd”,deelt het lokaal bestuur mee. De maandagmarkt, die een lokaler publiek dan de zondagse markt trekt, blijft wel doorgaan en vond voorbije maandag voor het eerst weer plaats met alle vaste kramen verspreid over de gehele lengte van de Bergstraat, het Cultuurplein en enkele zijstraten. “Door deze uitbreiding is een grote spreiding van de kramen en de bezoekers mogelijk”, klinkt het. “Als gevolg van de maatregelen werken de teams van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg momenteel uitsluitend op afspraak en dit na telefonisch contact. Het betreffende team zal beslissen of de vraag per mail, telefonisch of fysiek afgehandeld kan worden.” De bibliotheek en het toeristisch infokantoor in Heist-op-den-Berg houden de deuren open. Hier gelden dezelfde regels als voor winkels. Bezoekers dienen alleen te komen en hun bezoek tot 30 minuten te beperken.