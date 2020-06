Geen Heistse braderij dit weekend, wel een opendeurweekend Antoon Verbeeck

24 juni 2020

08u51 0

2020 wordt een jaar zonder de Heistse braderij, maar organisator Bergstraatcomité komt dit weekend wel met een kleinschaliger alternatief in de vorm van een opendeurweekend. Winkels in de Bergstraat blijven op vrijdag en zaterdag uitzonderlijk tot 20 uur open. Op zondag kan je dan weer shoppen in een autoloze Bergstraat. “Het opendeurweekend is vergelijkbaar met onze lente- en herfstweekends. Extra terrasplaatsen, muzikale animatie en kermisattracties worden niet voorzien”, klinkt het. Het enkelrichtingsverkeer voor wandelaars in de Bergstraat blijft ook tijdens het opendeurweekend van kracht. Parkeren in de straat kan op vrijdag en zaterdag, maar tussen 13 en 18 uur blijft de Bergstraat autovrij.