Geen Heist Loopt & Zingt dit jaar, Hestival nog onzeker Antoon Verbeeck

07 april 2020

09u02 0

De organisatie achter Heist Loopt & Zingt op 30 augustus trekt voor dit jaar de stekker uit de evenementen. Door het coronavirus zijn er volgens de organisatie nog veel onzekerheden. “Heist Loopt & Zingt kunnen alleen georganiseerd worden met de hulp van de vele vrijwilligers, sponsors, de aanwezigen , sociale verenigingen en de gemeentediensten. Het is zowel voor ons als voor deze verschillende partners nog één groot vraagteken hoe we een gezonde editie van deze omvang op poten kunnen zetten. Daarom stellen we liever alles uit naar volgend jaar. Bijzondere tijden verdienen kordate maatregelen”, aldus Gert Vercammen van Heist Loopt & Zingt. De bands die hadden toegezegd voor Heist Zingt zullen volgens Vercammen ook in 2021 van de partij zijn. Bij festival Hestival, dat in hetzelfde weekend plaatsvind, kijkt men nog de kat uit de boom. Achter de schermen zijn de voorbereidingen wel al van start gegaan.