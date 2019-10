Geen Britten, wel meer jeugd op platen- en cd-beurs in CC Zwaneberg Populariteit van vinylplaten lokt meer jongeren, brexit-perikelen houden Britse standhouders thuis Antoon Verbeeck

29 oktober 2019

16u53 4 Heist-Op-Den-Berg Cultuurcentrum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg is deze vrijdag opnieuw een walhalla voor verzamelaars en liefhebbers van het betere vinylwerk. Wat begon als een initiatief om geld in het laatje te brengen voor de aankoop van crosswagens groeide uit tot de oudste en één van de populairste platen- en cd-beurzen binnen de landsgrens. Al sinds 1986 staat Guido Van Woensel (62 jaar) aan het roer van de beurs. “Ik zie steeds maar meer jong volk naar de beurs komen”, klinkt het.

“Het is opvallend hoe de laatste drie edities van de beurs meer jong volk over de vloer kregen dan de vorige jaren. Blijkbaar leeft het verzamelen van vinyl ook bij de jeugd”, legt Guido uit. “Ik handel nu al 35 jaar in platen. Begin jaren negentig, toen de cd aan het opkomen was, kon ik mijn grootste slag slaan. Mensen deden toen massaal hun vinylplaten weg om plaats te maken voor nieuwe cd’s en als handelaar kon ik zo heel wat collecties overnemen. Dertig jaar later is die trend gekeerd. cd’s zijn niet meer in, maar vinyl is tegenwoordig wel opnieuw leuk om in huis te hebben. Dat merk ik aan het publiek van de beurs, waar nu heel wat jongeren tussen zitten. Al zal de opkomst van het jonge volk ook te maken hebben met onze reclame via sociale media, waarop we geregeld platen weggeven.”

Brexit

Een beurs voor jong en oud dus, én internationaal. De standhouders komen uit verschillende landen, al ontbreken er dit jaar wel enkele vaste waarden uit het Groot-Brittannië. “Normaal staan er altijd een stuk of vier Britten op onze beurs, maar op 1 november geven zij verstek. Een Brit die hier al sinds jaar en dag op de beurs staat, liet me weten dat het te maken heeft met de perikelen rond de brexit. Ze vrezen dat bij de douane in de moeilijkheden komen en nemen liever geen risico. Geen Britten dus dit jaar, maar tussen de standhouders op de beurs zitten er wel een Kroaat, Nederlanders, Duitsers en Fransen. Dit jaar hebben we zo’n 80 standhouders. De standen zijn vaak in geen tijd ingevuld en we hebben een wachtlijst. Maar we moeten natuurlijk rekening houden met de grootte van de zaal.”

Autocross

“In 1984 organiseerde ik mijn eerste platen- en cd-beurs met vrienden. We reden autocross en om geld in het laatje te brengen voor een nieuwe wagen, besloten we om een beurs te organiseren. Die eerste platenbeurs vond plaats in Koningshooikt en had misschien een vijftigtal meter aan standen. Twee jaar later verhuisde de beurs naar Heist”, vertelt Guido, die twee keer per jaar de platenbeurs organiseert. “Ondertussen zijn we zoveel jaren verder en eerlijk gezegd heb ik het aantal edities niet bijgehouden. De organisatie staat op punt en ik krijg veel hulp van mijn zoon. Aan stoppen denk ik dus nog zeker niet.”