Geen agent op kruispunten aan berg, moeder wil klacht indienen Antoon Verbeeck

02 september 2019

16u00 0 Heist-Op-Den-Berg “Onbegrijpelijk dat er net op dit verkeerspunt geen agent staat op de eerste schooldag” De Heistse moeder Els De Keuster kan maar niet vatten dat er vanmorgen geen blauw te bespeuren was op de kruispunten aan de berghelling. De dame zag hoe drie kinderen bijna werden aangereden. Ze wil nu klacht indienen, in de hoop zo iets veranderen aan de situatie.

“Mijn dochter is vandaag gestart in het Atheneum in de Frans Coeckelbergstraat. Al een hele zomer lang moet ik aankijken hoe er chaos was op de kruispunten aan de Bergstraat, Frans Coeckelbergstraat, Oude Godstraat en Leopoldlei. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik vanmorgen zag dat daar geen agent aanwezig was om tijdens de eerste schooldag een oogje in het zeil te houden”, legt De Keuster uit.

“Toen ik belde naar de politie kreeg ik als antwoord dat de verkeerssituatie nu voor iedereen duidelijk is. Ik viel bijna van mijn stoel... Nadat de verkeersregels op de twee kruispunten werden aangepast, is het nog nooit zo onduidelijk geweest en ik heb vandaag gezien hoe minstens drie fietsertjes bijna van hun pedalen werden gereden door auto’s die uit de Bergstraat of uit de richting van de academies kwamen. Ik ben zinnens om klacht neer te leggen, bij welke instantie weet ik nog niet. Ik betaal voldoende belastingen om de veiligheid van mijn kind en de andere kinderen te kunnen vrijwaren.”

“Na de sluiting van het Heilig Hartcollege in de Kloosterstraat slikt het kruispunt minder schoolverkeer. Het is voor ons geen prioriteit meer om het op dagelijks basis door een agent te laten bemannen”, reageert commissaris van politiezone Heist-op-den-Berg Indra Lahaye. “We zetten nog wel in op andere verkeerspunten waar er veel schoolgaande jeugd passeert. Wijkagenten stonden vandaag sowieso aan de scholen van hun wijk en er stond ook een agent aan het kruispunt N10-Lerrekensstraat. Aangezien we niet op alle punten agenten kunnen plaatsen, willen we aan de scholen vragen om harder in te zetten op het inschakelen van gemachtigde opzichters.”

Gemeenteraadslid Marcel Van Hoof (ETA+) is eveneens niet te spreken over de afwezigheid van een agent en zal het aanhalen op de volgende gemeenteraad. Het raadslid had ook graag een betere signalisatie aan het kruispunt gezien. “Ik vind het eerlijk gezegd ook jammer dat er geen agent stond. Zeker op de eerste schooldag mag het kruispunt toch bemand worden”, zegt schepen van Lokale Mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA) uit. “De politie liet mij weten dat ze het gingen bekijken, maar ze moeten uiteraard roeien met de riemen die ze hebben. In de toekomst wil ik sowieso een werkgroep oprichten die zich buigt over de verkeerssituaties aan de scholen. Zowel de scholen als de adviesraad verkeer worden daarbij betrokken.”