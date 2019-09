G-Muziek kan rekenen op financiële steun van gemeente Antoon Verbeeck

10 september 2019

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg zal voortaan jaarlijks 5.000 euro leveren achter de hand houden voor het project G-Muziek. In september 2013 werd het initiatief opgestart waarbij muzieklessen gegeven worden aan personen met een mentale of psychische beperking. De lessen zijn individueel en worden helemaal op maat gegeven door een professionele muziektherapeute. G-Muziek werd de voorbije jaren volledig gefinancierd door private giften en sponsoring. “Dit is echter niet langer haalbaar. Daarom beslist het college om een bijdrage van 5.000 euro per jaar te leveren vanuit het lokale bestuur. De logistieke ondersteuning blijft behouden. Op die manier kunnen de lessen G-Muziek, die zowel door de deelnemers als de partners erg positief ervaren worden, toch blijven bestaan. Mogelijk wordt dit project in de toekomst geïntegreerd in de algemene werking van de muziekacademie”, deelt het schepencollege mee.