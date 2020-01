Frontman Channel Zero wordt dj in café ‘t Wit Paard Antoon Verbeeck

29 januari 2020

Zanger van Channel Zero Franky Desmet-Vandamme staat op zaterdag 8 februari achter de draaitafel in café ‘t Wit Paard in Heist-Goor (Heist-op-den-Berg). Desmet-Vandamme komt voor ambiance zorgen tijdens het rockfeestje Turbeau. Zijn dj-set start om 22 uur. Om dat uur start ook het ‘happy hour’. Toegang tot het feestje is gratis. Café ‘t Wit Paard vind je in de Pastoor Mellaertsstraat.