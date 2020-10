Freinetschool Triangel wil via documentaire donor voor zieke Hafsa (6) te vinden: “Zoektocht naar speld in een hooiberg, maar hopen dat verhaal de ronde doet” Documentaire rond Hafsa wordt eind volgende maand uitgebracht Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

12u56 0 Heist-Op-Den-Berg GO! Freinetschool Triangel uit Booischot hoopt met een zelfgemaakte documentaire een geschikte donor te vinden voor leerlinge Hafsa, een zesjarig meisje met een levensbedreigende bloedziekte. Alleen stamceltransplantatie kan haar helpen. “Zoeken naar een naald in een hooiberg. Bovendien staat die hooiberg heel waarschijnlijk niet in Booischot”, klinkt het.

Hafsa heeft beta-thalassemie major, een bloedziekte waarbij het lichaam de rode bloodcellen te snel afbreekt. Symptonen zijn moeheid, groeiachterstand, problemen met het eten en op langere termijn hart- of leveraandoeningen. De familie van Hafsa zoekt al jaren naar een donor voor de nodige stamceltransplantatie, maar zonder succes. Haar school springt nu mee in de bres. “We willen zoveel mogelijk mensen motiveren om een bloedstaal af te geven. Als het staal overeenkomt met het gen-profiel van Hafsa, dan is een simpele bloedafname van deze persoon voldoende om Hafsa te redden. Niemand van haar familie is geschikt bevonden en ook de internationale stamcelbank heeft geen geschikte kandidaat. We moeten dus iemand anders vinden”, zegt Katrien van Gilse, directeur van GO! Freinetschool Triangel.

Docu

“We zijn nu op het idee gekomen om een documentaire over deze noodsituatie te maken, uiteraard met Hafsa in de hoofdrol. De film maken we met de hulp van onze oud-leerling Wout. Hij heeft samen met Jasper een mediabedrijf INKFISH. Wout en Jasper zullen samen met de leerlingen het verhaal van Hafsa in beeld brengen. Vervolgens willen we de film via zoveel mogelijk kanalen verspreiden, in de hoop een geschikte donor te vinden.”

Booischotse hooiberg

Mariam, de zus van Hafsa en zesdejaars van GO! Freinetschool Triangel, weet als geen ander wat haar zusje meemaakt. Ze leed immers zelf aan de ziekte maar onderging ondertussen een stamceltransplantatie, waardoor haar levensverwachting niet meer beperkt wordt door de aandoening. “Ook mijn zus kan geholpen worden met een bloeddonatie. Alleen moeten we dan wel het juiste gen-profiel vinden. Dat is als het zoeken naar een naald in een hooiberg. Bovendien staat die hooiberg heel waarschijnlijk niet in Booischot. Volgens de artsen zoeken we een donor die van oorsprong afkomstig is uit gebieden rond de Middellandse zee, zoals Griekenland, Italië en het Midden-Oosten. Ook het bloed van donoren van Aziatische of Afrikaanse afkomst zou de kans op succes verhogen. Die doelgroepen bereiken vanuit onze gemeente is niet makkelijk.”

Volgens de artsen zoeken we een donor die van oorsprong afkomstig is uit gebieden rond de Middellandse zee, zoals Griekenland, Italië en het Midden-Oosten. Ook het bloed van donoren van Aziatische of Afrikaanse afkomst zou de kans op succes verhogen. Maram

Steun familie

“Met de documentaire hopen we dat er een kettingreactie ontstaat waardoor het verhaal van Hafsa via media en sociale media in heel België en daarbuiten de ronde zal gaan doen. De opnames van de documentaire zijn ondertussen gestart. Eind november brengen we hem uit”, vertelt leerkracht Nel Hooyberghs. “De ouders van Hafsa willen hun gezin, bestaande uit vier kinderen, niet in het middelpunt van de belangstelling brengen. Dat respecteren we. Ze zijn blij met onze plannen en steunen die voluit”, geeft de directeur nog mee. Wilt u de school op een of andere manier helpen? Stuur een e-mail naar directie@freinetschool-triangel.be.