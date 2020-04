Folkfestival Bergfolk vindt nieuwe datum in 2020 Antoon Verbeeck

24 april 2020

09u57 0

Het minifestival voor folkliefhebbers Bergfolk verhuist naar de eindejaarsperiode. Normaal vond de elfde editie deze zaterdag plaats in de parochiezaal van Booischot. “In deze coronatijden hebben we toch nog een nieuwe datum kunnen vinden. Bergfolk zal in 2020 op 19 december plaatsvinden, de locatie blijft ongewijzigd. Op de affiche staan singer-songwriter Katy Too en de Beerzelse folkband Circo Maximo. Bergfolk zal met Kom Op Tegen Kanker opnieuw een goed doel ondersteunen”, aldus Jo Van Dessel. Een ticket in voorverkoop kost 12 euro, aan de kassa 15 euro.