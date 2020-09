Folkfestival Bergfolk opnieuw uitgesteld: “Met 24 april 2021 nieuwe datum gevonden” Antoon Verbeeck

30 september 2020

09u31 0 Heist-Op-Den-Berg Het folkfestival voor het goede doel Bergfolk uit Booischot wordt voor een tweede maal dit jaar geannuleerd. De organisatie vond met 19 december 2020 een nieuwe datum, maar trekt er uiteindelijk voor dit jaar toch de stekker uit. Voor ‘Bergfolk 11' is het nu wachten op zaterdag 24 april 2021.

“Na een zeer creatieve simulatie om te kijken hoe ‘Bergfolk 11' onder de gegeven omstandigheden toch zou kunnen georganiseerd worden moeten we nogmaals de handdoek, tijdelijk, in de ring gooien. Het zou van weinig budgettair inzicht getuigen om een organisatie voor het goede doel, waar enige winst toch vooropgesteld wordt, met een negatief saldo af te sluiten. Met een absoluut maximum van 50 mogelijke aanwezigen en een resem van kostelijke en minder kostelijke ingrepen om nog niet te spreken van de immense maatschappelijke verantwoordelijkheid in het vooruitzicht werd dan ook besloten om uit te stellen”, aldus Jo Van Dessel.

Fantastische avond

De organisatie wil artiesten Leen ‘Katy Too’ De Haes en Circo Maximo en de verschillende sponsors bedanken. “Niet één heeft zijn bijdrage ingetrokken of in vraag gesteld. Wij willen van 24 april 2021 een fantastische avond maken, om daarna een even fantastische bijdrage te kunnen doorstorten aan Kom Op Tegen Kanker.” Alle verkochte tickets blijven geldig.