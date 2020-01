Flitspaal aan gevaarlijke bocht Gestelsesteenweg is geen optie: “Gaan in overleg met buurgemeenten voor oplossing” Antoon Verbeeck

16 januari 2020

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg gaat opnieuw in overleg met buurgemeenten Berlaar en Nijlen om het te hebben over de de bocht aan de Hullebrug. Op dit verkeerspunt gebeurden er de afgelopen jaren verschillende verkeersongevallen, waarvan sommigen met dodelijke afloop. Gemeenteraadslid van ETA+ Marcel Van Hoof drong tijdens de laatste gemeenteraad aan op een flitscamera. “De gemeente heeft werk gemaakt van de komst van ANPR-camera’s met trajectcontrole. Ik hoop dat de gemeente nu ook gaat investeren in camera’s die effectief de verkeersveiligheid gaan verhogen, in plaats van de bevolking te pesten. Deze locatie is een prioriteit”, sprak Van Hoof. Volgens schepen van Bovenlokale Mobiliteit Jan Moons (N-VA) blijkt uit cijfers dat het aantal verkeersongevallen niet bijster hoog is. “Maar als er ongevallen op dit punt gebeuren, hebben ze vaak zware gevolgen. Een flitspaal aan de bocht is echter geen optie, omdat die op deze locatie niet doeltreffend zal zijn. Mensen remmen af en trekken dan gewoon terug op. Zaken die we wel nog kunnen bekijken zijn een rotonde en ANPR-camera’s. Ook de snelheidslimiet in de bocht terugbrengen naar 50 km per uur is een mogelijkheid. We beseffen dat het om een gevaarlijk verkeerspunt gaat en zullen in samenspraak met de buurgemeenten naar een oplossing zoeken.”