Fietsenstallingen aan station Heist worden verwijderd voor uitbreiding: “216 extra plaatsen op komst” Antoon Verbeeck

28 juli 2020

09u46 0 Heist-Op-Den-Berg De fietsstallingen bij het treinstation van Heist-op-den-Berg worden vanaf 11 augustus geleidelijk verwijderd en vervangen door een nieuwe, tijdelijke fietsenstalling op de kleine parking bij de brug tussen de Boudewijnlaan en de Spoorwegstraat. Op termijn komt er een grotere stalling aan het station.

“Politie en team Verkeer zullen de achtergebleven fietsen vanaf 1 september uit de afgebroken fietsenstalling weghalen. Wie zijn fiets vergeten is, mag deze later tijdens een ophaaldag nog komen oppikken. De datum van deze ophaaldag wordt later bekendgemaakt”, deelt het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg mee. Op de tijdelijke fietsenstalling kunnen treinreizigers hun fiets stallen tot het einde van het jaar. Later komt er een nieuwe en grotere stalling. “De huidige fietsenstalling, waar nu 500 plaatsen zijn, wordt uitgebreid met 216 nieuwe plaatsen en een stalling voor brom- en bakfietsen. Bovendien wordt het in de nieuwe fietsenstalling mogelijk om je fiets in een beveiligd deel te plaatsen.”