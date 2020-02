Fietsatelier De Kringwinkel redt 12.500ste fiets van afvalberg: Eddy Merckx-fiets wordt online verkocht Antoon Verbeeck

18 februari 2020

Het fietsatelier van De Kringwinkel Heist-op-den-Berg heeft zijn 12.500ste fiets rijklaar gemaakt. De jubileumfiets is niet de eerste de beste: een vintage Eddy Merckx-koersfiets met stalen kader. “In 2004 werd in samenwerking met OCMW Heist-op-den-Berg succesvol van start gegaan met de uitbouw van een fietsatelier in De Kringwinkel Heist-op-den-Berg. We activeren zo mensen met een tijdelijk werkervaringscontract via werk en opleiding. 6 tot 8 medewerkers worden tegelijkertijd begeleid, telkens in een verschillende fase van het traject”, zegt Jan Vanderwegen, werkbegeleider van het fietsatelier. “Wij redden hier afgedankte fietsen van de afvalberg en verwerken ze tot fietsen die veilig en wettelijk in orde zijn. De fietsen kunnen dan weer aan een voordelige prijs verkocht worden in De Kringwinkel. Ondertussen staan er dus 12.500 rijklare fietsen op de teller.” De koersfiets zal niet via een fysieke kringwinkel worden aangeboden. Wel per opbod online via de webwinkel www.uwkringding.be. “De fiets kan tijdens de biedingsperiode bewonderd worden in de etalage van De Kringwinkel van Veerle-Laakdal”, klinkt het nog.