Festival voor rock- en countryliefhebbers in Sonybel Studio’s Antoon Verbeeck

11 februari 2020

Fans van de betere rock en country zijn op zondagnamiddag 1 maart welkom in de Sonybel Studio’s in Heist-op-den-Berg. The Golden Music Company organiseert die dag een nieuwe editie van het Rock & Country Music Festival, met dit jaar onder andere The Dukes Band, Burt Blanca en Diamond on the Rocks, een eerbetoon aan Neil Diamond, op de affiche. De deuren gaan open om 13 uur. Aan de kassa betaal je 12 euro. De Sonybel studio’s vind je op het adres Impulsstraat 5 in de industriezone van Heist-op-den-Berg.