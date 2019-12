Feesten in cafés en winterbar voor waterputten in Cambodja Antoon Verbeeck

In Heist-op-den-Berg kan je op donderdag 26 december komen fuiven tijdens de vierde editie van de Crazy Kroegentocht. De cafés aan de berg en winterbar Moose doen voor de kroegentocht de deuren open en krijgen dit jaar het gezelschap van Toekan Records in de Bergstraat. Gelijklopend met het feestgebeuren in Heist vindt er een gelijkaardig evenement plaats in Hostel Mad Monkey in Siem Reap en Phnom Phen in Cambodja. “Als wederdienst voor de dj’s die gratis komen draaien doneert elk deelnemend café een drinkwaterput in Cambodja aan de organisatie www.CBAVC.org”, zegt initiatiefnemer Raf Verelst mee van aan de wieg stond. “Nieuw dit jaar is dat de dj’s van het vroegere Heistse uitgangsleven versterkt worden met de huidige generatie dj-helden die in en rond Heist iedereen laten dansen. Elk café krijgt net als vorig jaar een bepaald muziekgenre mee: van disco en rock tot new wave en soul.”