Fanfares, harmonieën en brassband spelen deze zomer opnieuw op Kerkplein Antoon Verbeeck

04 juni 2019

15u54 0 Heist-Op-Den-Berg Het Kerkplein in het centrum van Heist-op-den-Berg wordt tijdens de zomermaanden opnieuw het decor voor de Bergconcerten.

In totaal spelen negen fanfares, harmonieën en één brassband uit Heist-op-den-Berg tijdens vijf muzikale zondagen in juli en augustus. Op 7 juli wordt de spits afgebeten door KF Sint-Cecilia Booischot, KF De Eendracht Itegem en KF Moed & Volharding. Een week later spelen KF De Goorse Bloesem en KF De Ware Eendracht Schriek. De eerste zondag van augustus staan KH Rust Roest Verbroedering en Murgafanfare Agrum op het programma. Zondag 11 augustus is het de beurt aan Sint Jansvrienden en KF Onafhankelijkheid Wiekevorst. Afsluiten doet de Festival Brass Band vzw op zondag 18 augustus. Kaffee Den Afgrond zorgt tijdens de concerten voor een terras met hapjes en drankjes.