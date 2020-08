Fanfare De Berthoutzonen organiseert take-away mosseldagen Antoon Verbeeck

30 augustus 2020

19u39 0

Koninklijke Fanfare De Berthoutzonen uit Hallaar organiseert komend weekend zijn mosseldagen. Dit jaar zal je de mosselen zelf moeten ophalen aan de parochiezaal van Hallaar. “Fanfare De Berthoutzonen is best een ‘gezonde’ vereniging, maar toch hebben we jaarlijks een hoop centjes nodig om onze werking te kunnen betalen. Kortom, het niet organiseren van onze Mossel-driedaagse is geen optie. We toveren ze dan ook om in een afhaalrestaurant of take-away. Je zult langs kunnen komen in de parochiezaal van Hallaar om je bestelling, warm of koud, af te halen”, zegt Marc De Raet. Via mosselen.berthoutzonen.be kun je je inschrijven en je keuze maken van wat je wil eten en wanneer je komt afhalen. De fanfare werkt met tijdssloten van 15 minuten. Bij De Berthoutzonen raadt men aan om je eigen plooibox of koelbox, al dan niet met koelelementen, mee te nemen. De mosseldagen gaan al van start op vrijdag. Vooraf inschrijven is verplicht.