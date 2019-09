Familiehulp opent kinderdagverblijf in Cederstraat



Antoon Verbeeck

24 september 2019

Familiehulp opende vanavond officieel haar kinderdagverblijf De Speelboom Heist-op-den-Berg in de Cederstraat. Er is ruimte voor 43 kinderen. De Speelboom is de overkoepelende naam van de kinderdagverblijven die Familiehulp inricht. Momenteel bestaan er vestigingen in respectievelijk Beringen, Borgerhout, Evere, Herentals, Houthalen-Helchteren, Oostende, Sint-Joost-ten-Node en Turnhout. Met de nieuwe locatie in Heist-op-den-Berg wordt een tiende kinderdagverblijf aan de lijst toegevoegd. “De Speelboom biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar”, zegt Cindy Boel, stafmedewerker pedagogie bij Familiehulp. “We hechten ook veel belang aan onze sociale functie. Zo hebben we bijzondere aandacht voor kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met een zorgbehoefte.” De kinderdagverblijven van Familiehulp hebben een vergunning van Kind en Gezin en voldoen aan alle veiligheidsvereisten. “Ouders betalen een bijdrage die afhankelijk is van hun inkomen. Zo willen we ook meer kwetsbare gezinnen de kans geven om voor kinderopvang te kiezen.”