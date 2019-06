Familie vermoorde Shashia dreigt huis kwijt te spelen: “Haar kamer is hun enige houvast” Antoon Verbeeck

05 juni 2019

11u28 16 Heist-Op-Den-Berg De familie van Shashia Moreau, het slachtoffer van de Pokémonmoord, dreigt haar huis te verliezen. Na het faillissement van binnenspeeltuin De Monty in de Bergstraat, die in het verleden in handen was van de moeder en stiefvader van Shashia, stelde er zich een probleem met de borgstelling van de woonst. Familie en vrienden springen in de bres en zijn inzamelingsacties gestart.

De 20-jarige Shashia Moreau trok in 2017 richting Antwerpen om Pokémonfiguurtjes te ruilen. Het meisje verdween daarna spoorloos. Haar lichaam werd later teruggevonden in de tuin van John V.D.B., waarmee Moreau in Antwerpen had afgesproken en die beweerde dat het meisje niet was komen opdagen. In het najaar verschijnt V.D.B. voor het assisenhof op verdenking van moord. Het verlies van Shashia en het aankomende proces zijn niet de enige kopzorgen voor de familie Moreau. De bank wil namelijk het huis van haar moeder en stiefvader verkopen. “In 2013 ging de familie een lening aan om de binnenspeeltuin in de Bergstraat te kunnen kopen. Hun huis werd toen als borg gesteld voor die lening. Na de moord was het verdriet zo groot dat de ouders van Shashia hadden besloten om een overnemer te zoeken voor hun binnenspeeltuin”, legt meter van Shashia Peggy Goyvaerts uit.

Nadat hun dochter hen ontnomen werd, kan de familie nu ook hun huis verliezen Peggy Goyvaerts, meter van Shashia

“Toen ze een overnemer voor de zaak hadden gevonden, was het de bedoeling dat de borgstelling zou geschrapt worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ze hebben de documenten getekend zonder na te lezen en ondertussen is de overnemer van de binnenspeeltuin failliet. De bank wil nu centen zien, en die wil het bij de familie van Shashia gaan halen. Veel geld aan de overname hebben ze trouwens niet verdiend, want de zaak werd voor een symbolische euro overgenomen. De nieuwe zaakvoerders moesten dan ook echt alles overnemen, ook het resterende saldo. Het huis van de familie dreigt nu verkocht te worden. Nadat hun dochter hen ontnomen werd, kunnen ze nu dus ook hun huis verliezen.”

“De familie gaat aan de bank uitstel vragen, maar wij willen hier niet op wachten. Via Facebook zijn we een inzamelingsactie gestart met de ambitie om binnen de drie weken 150.000 euro in te zamelen. Donaties zijn dus meer dan welkom. We zijn met de verkoop van snoepjes, wafels en frangipane gestart en we gaan ook een benefiet in elkaar te steken. Een wijnverkoop en spaghettidag staan nog op de planning. Aan weldoeners vragen we om de ouders niet rechtstreeks te contacteren. Zij hebben het al moeilijk genoeg.”

Hond

“De slaapkamer van Shashia in het huis is de enige en laatste houvast die de familie nog heeft. Ook haar hond springt er nog geregeld binnen om te treuren. Na haar overlijden is er niets veranderd in die kamer. Natuurlijk hebben ze nog foto’s van hun dochter, maar in de kamer zien ze hoe ze geleefd heeft, wat ze tekende, hoe ze zich klaarmaakte voor school... We beseffen dat het allemaal snel moet gebeuren, maar we willen ten alle kosten vermijden dat de familie zonder woonst valt.” Wie een donatie wil doen, kan dit via deze link

