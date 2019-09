Familie van vermoorde Shashia raakt huis dan toch niet kwijt: “Opbrengst benefiet gaat naar goede doelen” Antoon Verbeeck

17 september 2019

17u46 5 Heist-Op-Den-Berg De familie van de vermoorde Shashia Moreau (20 jaar) uit Heist-op-den-Berg zal dan toch haar huis niet kwijtspelen. Na het faillissement van binnenspeeltuin De Monty in Heist zag het er naar uit dat de familie haar huis zou kwijtspelen, maar het probleem werd ondertussen opgelost. De opbrengst van de geplande benefiet voor de familie gaat naar twee goede doelen.

Shashia trok in februari 2017 richting Antwerpen om Pokémon-figuurtjes te gaan ruilen met John V.d.B.. Het lichaam van Shashia zou later teruggevonden worden in de kleine binnentuin van V.d.B. in de Antwerpse Van Straelenstraat. De moeder en stiefvader van Shashia stopten niet lang na de moord op Shashia met hun binnenspeeltuin De Monty in de Bergstraat in Heist-op-den-Berg. De overnemers van die zaak gingen echter failliet, waardoor de familie in de problemen kwam. “De bank kwam bij de familie van Shashia naar geld vragen, omdat zij nog borg stond voor een lening voor de zaak. Dat geld konden de familieleden niet meteen ophoesten en ze dreigden hun huis kwijt te spelen”, vertelt meter van Shashia Peggy Goyvaerts. “We hebben nog geprobeerd om veel centen in het bakje te krijgen met de verkoop van koekjes en wafels. Dat bracht ons wel iets op, maar uiteraard niet voldoende om het huis te kunnen redden. Gelukkig is het probleem nu opgelost.”

De familie ging namelijk bij een andere bank aankloppen. “Bij die nieuwe bank is er een nieuwe lening afgesloten. Deze keer is er geen borgstelling opgenomen”, klinkt het. “Voor de familie is dit een zorg minder. De moordzaak rond verdachte V.d.B. komt vanaf 18 oktober voor het hof van assisen in Antwerpen. Het zijn zware tijden voor de familie. Het probleem met het huis konden ze er echt niet bijnemen.”

“Het huis is gered, maar de geplande benefiet die we gingen organiseren voor de familie zal nog wel plaatsvinden. De organisatie was al vergevorderd en verschillende artiesten hadden hun komst al bevestigd. In samenspraak met de familie hebben we daarom besloten om de benefiet nog te organiseren, dit ter ere van Shashia”, legt Peggy uit. “De opbrengst van de benefiet gaat niet naar de familie, wel naar twee goede doelen die Shashia nauw aan het hart lagen. Shashia was een dierenliefhebber en studeerde voor dierenverzorgster. Daarom hebben wij gekozen voor vogelopvang VOC Neteland uit Herenthout en dierenopvang Balkenende uit Itegem.” De Benefiet vindt plaats op 5 oktober in de parochiezaal van Beerzel. Vanaf 19 uur treedt een tiental artiesten op. Tussen 11.30 en 19 uur wordt er spaghetti geserveerd. Reserveren voor de spaghettislag is niet verplicht maar wenselijk. Dat kan via goyvaertspeggy1@gmail.com. De toegangsprijs voor de optredens, van onder andere Steve Tielens en De Pitaboys, bedraagt 10 euro.